İspanya La Liga'nın yeni takımı, Beşiktaş'tan Alvaro Negredo'nun ardından şimdi de Fransız futbolcu'yı listesine aldı.İspanyol basınına göre Vallecano, 31 yaşındaki Fransız futbolcunun transferinde son aşamaya geldi.Transfer döneminde ismi zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Ben Arfa'ya teklifi ileten Rayo Vallecano'nun beklemeye geçtiği belirtildi.Geçen sezon Paris Saint-Germain ile anlaşamayan ve kadro dışı bırakılan Hatem Ben Arfa, bir yıldır futbol oynamıyor.