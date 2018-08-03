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Ben Arfa, Vallecano yolunda!

İspanya La Liga'ya yeni yükselen Rayo Vallecano, Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katmak üzere.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ben Arfa, Vallecano yolunda!
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03 Ağustos 2018 21:48
İspanya La Liga'nın yeni takımı Rayo Vallecano, Beşiktaş'tan Alvaro Negredo'nun ardından şimdi de Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı listesine aldı.

İspanyol basınına göre Vallecano, 31 yaşındaki Fransız futbolcunun transferinde son aşamaya geldi.

Transfer döneminde ismi zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Ben Arfa'ya teklifi ileten Rayo Vallecano'nun beklemeye geçtiği belirtildi.

BİR YILDIR OYNAMIYOR

Geçen sezon Paris Saint-Germain ile anlaşamayan ve kadro dışı bırakılan Hatem Ben Arfa, bir yıldır futbol oynamıyor.

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