Belözoğlu Avrupa'da namağlup

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Avrupa Kupalarındaki üçüncü maçında da kayıp yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Belözoğlu Avrupa'da namağlup
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04 Ağustos 2022 23:57
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı üçüncü maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 2 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, bir de beraberlik aldı.

İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı.

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