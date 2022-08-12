Belotti'ye baskı: 'Come to Galatasaray'

Galatasaray'ın Roma ile anlaşması askıya alınan İtalyan golcü Andrea Belotti ile yeniden ilgilenmeye başladığı haberi sarı kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.Belotti'nin yeniden başka kulüplerin teklifini dinlediği, Galatasaray'ın da bu kulüplerden biri olduğu öne sürülürken transferdeki en büyük engelin İtalyan yıldızın eşi Giorgia Duro'nun İtalya dışında yaşamaya sıcak bakmaması olarak gösterildi.Galatasaraylı taraftarlar, bu haberin sosyal medyada yayılmasının ardından Andrea Belotti ve Giorgia Duro'nun twitter ve instagram hesaplarına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı. Giorgia Duro'ya ise İstanbul fotoğrafları atılarak şehrin Torino'dan daha güzel olduğu yazıldı.