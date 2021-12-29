Bellona Kayseri'de Madden sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol'un renklerine bağladığı Stephanie Zenora Madden sağlık kontrolünden geçirildi.

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Bellona Kayseri'de Madden sağlık kontrolünden geçti
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29 Aralık 2021 15:17
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Stephanie Zenora Madden, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayseri ekibinin sezon sonuna kadar anlaştığı Madden, özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Madden, sağlık kontrolünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Bellona Basketbol'a transfer olduğu için kendisini mutlu hissettiğini söyledi.

Kayseri Bellona Basketbol'un başarılı bir geçmişi olduğunu vurgulayan Madden, bu kulüpte başarılı olacağına inandığı ifade etti.

ABD'li oyuncu Madden, 2020-2021 sezonunda Samsun Basketbol forması giymişti.


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