Bellona Kayseri Basketbol, sahasında 53 sayı farkla kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor'u 107-54 yendi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan, Ayşegül Günay Aladağ 9, Gülse Uğur 10, Fatma Dikmen, Harrigan 19, Brown 22, Gemelos 13, Esra Ural Topuz 14, Harris 20.
Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış, Madden 26, Nazlı Çalışkan 12, Zeynep Sude Kara 2, Fatma Dilara Azaklı 4, Bilgesu Erduran, Sema Nur Ersoy, Elif Korkut 2, Neslihan Demir 8.
1. Periyot: 23-15
Devre: 47-31
3. Periyot: 75-41
Salon: Kadir Has
Hakemler: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan, Ayşegül Günay Aladağ 9, Gülse Uğur 10, Fatma Dikmen, Harrigan 19, Brown 22, Gemelos 13, Esra Ural Topuz 14, Harris 20.
Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış, Madden 26, Nazlı Çalışkan 12, Zeynep Sude Kara 2, Fatma Dilara Azaklı 4, Bilgesu Erduran, Sema Nur Ersoy, Elif Korkut 2, Neslihan Demir 8.
1. Periyot: 23-15
Devre: 47-31
3. Periyot: 75-41