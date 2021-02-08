Bellona Kayseri Basketbol, Kitija Laksa'yı transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Letonyalı Kitija Laksa'yı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bellona Kayseri Basketbol, Kitija Laksa'yı transfer etti
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08 Şubat 2021 16:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Letonyalı Kitija Laksa'yı kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, TTT Riga forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Hoş Geldin Kitija Laksa. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son TTT Riga forması giyen Kitija Laksa ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.



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