Bellona Kayseri Basketbol, Aclan Kavasoğlu ile anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, başantrenörlük için Aclan Kavasoğlu ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.



Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kavasoğlu ile ön görüşmenin yapıldığını ve deneyimli teknik adamın kente geldiğini belirtti.



Kesin anlaşmaya varılması durumunda yarın sözleşmeye imza atabileceklerini vurgulayan Bozbey, Bellona Kayseri Basketbol'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.



Bellona Kayseri Basketbol, 5 Aralık 2021'de 15 yıllık koçu Ayhan Avcı ile yollarını ayırmıştı.





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