Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos'i transfer etti
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15 Haziran 2020 21:32
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos'i kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen 31 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Olympiakos forması giyen Jacki Gemelos ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.



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