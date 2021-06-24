Bellona Kayseri Basketbol'a Kadınlar EuroLeague daveti

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA'dan Avrupa Ligi (EuroLeague) daveti aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bellona Kayseri Basketbol'a Kadınlar EuroLeague daveti
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24 Haziran 2021 21:53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, FIBA'dan Avrupa Ligi (EuroLeague) daveti aldı.

Kulüp sportif direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi kendilerinden önce bitiren bazı takımların 2021-2022 Avrupa Ligi'ne katılmak istemedikleri için FIBA'nın takımlarını lige davet ettiğini söyledi.

Bozbey, "Daveti kabul ettiğimize ilişkin yazıyı gönderdik. Şimdi onlardan onay bekliyoruz. Büyük ihtimalle Bellona Kayseri Basketbol bu yıl EuroLeague'te olacak. Konu önümüzdeki günlerde netleşecek." dedi.

Mütevazı bir takımla Avrupa'da parkeye çıkacaklarının altını çizen Bozbey, "Çok daha güçlü bir ekiple ülkemizi yıllarca Avrupa'da gururla temsil ettik. Bu yılki kadromuz daha mütevazı ancak bu takımla da iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.


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