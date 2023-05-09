Bellingham, Real Madrid için serveti reddetti

Dünya devlerinin peşine düştüğü Jude Bellingham, gündem olmaya devam ediyor.



Bild'in haberine göre, Bellingham, Borussia Dortmund'un 14 milyon euro maaş karşılığında 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti.



Senelik 6 milyon euro kazanan 19 yaşındaki futbolcunun %133'lük zam teklifini reddederek Real Madrid'e bir adım daha yaklaştığı belirtildi.



Borussia Dortmund'un sözleşmesi 2025 yılında bitecek İngiliz orta saha için 140 milyon euro istediği kaydedildi.





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