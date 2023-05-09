Bellingham, Real Madrid için serveti reddetti

Dünya devlerinin peşine düştüğü Jude Bellingham, gündem olmaya devam ediyor.
Bild'in haberine göre, Bellingham, Borussia Dortmund'un 14 milyon euro maaş karşılığında 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti.
Senelik 6 milyon euro kazanan 19 yaşındaki futbolcunun %133'lük zam teklifini reddederek Real Madrid'e bir adım daha yaklaştığı belirtildi.
Borussia Dortmund'un sözleşmesi 2025 yılında bitecek İngiliz orta saha için 140 milyon euro istediği kaydedildi.
Bild'in haberine göre, Bellingham, Borussia Dortmund'un 14 milyon euro maaş karşılığında 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti.
Senelik 6 milyon euro kazanan 19 yaşındaki futbolcunun %133'lük zam teklifini reddederek Real Madrid'e bir adım daha yaklaştığı belirtildi.
Borussia Dortmund'un sözleşmesi 2025 yılında bitecek İngiliz orta saha için 140 milyon euro istediği kaydedildi.
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