💥HAKEMDEN İNANILMAZ SON!



⚡Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. pic.twitter.com/OqF0iNzVeK



— Sporxtv (@sporxtv) March 2, 2024

Valencia maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Jude Bellingham, cezasıyla ilgili konuştu.İngiliz futbolcu,ifadelerini kullandı.Real Madrid, Bellingham'a verilen iki maçlık cezaya itiraz edecek. Kulübün itirazı kabul edilmezse, Bellingham, Celta Vigo ve Osasuna maçlarını kaçıracak.Real Madrid'de bu sezon 31 maçta sahaya çıkan Jude Bellingham, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.