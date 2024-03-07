Bellingham'dan cezasına tepki!

Valencia maçındaki kırmızı kartı nedeniyle iki maç ceza alan Real Madridli Jude Bellingham, aldığı ceza için, "İki maç biraz saçma" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bellingham'dan cezasına tepki!
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07 Mart 2024 22:00
Valencia maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Jude Bellingham, cezasıyla ilgili konuştu.

İngiliz futbolcu, "Saldırgan, kötü bir şey söylemedim. Sanırım yeni olduğum için, ibret olsun diye cezalandırmak istediler. İki maç biraz saçma" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Bellingham'a verilen iki maçlık cezaya itiraz edecek. Kulübün itirazı kabul edilmezse, Bellingham, Celta Vigo ve Osasuna maçlarını kaçıracak.

Real Madrid'de bu sezon 31 maçta sahaya çıkan Jude Bellingham, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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