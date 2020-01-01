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Bell: "Lillard, bugün Kobe'ye en yakın oyuncu"

Eski NBA oyuncusu Raja Bell, Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ın bugün NBA'de efsane oyuncu Kobe Bryant'a "en yakın oyuncu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Raja Bell, Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ın bugün NBA'de efsane oyuncu Kobe Bryant'a "en yakın oyuncu" olduğunu söyledi.

Bell, tıpkı son Bryant'ın yaptığı gibi Lillard'ın "öldürücü zihniyete sahip" olduğunu belirtti ve The Ringer NBA Show'un son bölümünde şu açıklamaları yaptı:

"Dame'in bu oyunda şu anda Kobe'ye en yakın oyuncu olduğunu hissediyorum. Oyunu oynama şekilleri açısından demiyorum, her zaman bir suikastçı modunda olduğu zihniyetten bahsediyorum."

Sürekli kendilerine bir meydan okunacak bir şey buluyorlar. Her zaman kanıtlayacak bir şeyleri oluyor ve onları oynarken izlediğinizde, kazandıklarını hissettikleri ve kendilerine gösterilmeyen bir saygı olduğunu düşünüyorum ve büyük oyuncuların olayı da budur zaten, değil mi?

Sizi zinde tutan ve bir sonraki mücadeleyi kovalamanızı sağlayan şey de budur. Bence kendisi rakipler için büyük bir problem. Onu ben savunmak zorunda olsaydım, nereden başlayacağımı bile bilemezdim. Menzili belli ve çok iyi yön değiştiriyor, ayrıca çaktırmadan atletik de."


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