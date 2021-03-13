Belhanda'ya talip olan ilk kulüpler belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya talip olan ilk kulüplerin Sevilla ve Real Betis olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Belhanda'ya talip olan ilk kulüpler belli oldu
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13 Mart 2021 02:22
Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Younes Belhanda'ya ilk talip olan takımlar belli oldu.

İspanyol basını Faslı oyuncuya talip olan kulüplerin Endülüs bölgesinin iki ezeli rakibi Sevilla ve Real Betis olduğu belirtildi.

Oyuncunun sözleşmesinin elinde olması ve maliyetsiz transfer yapabilmesi nedeniyle iki İspanyol kulübü tarafından menajerine tekliflerin iletildiği kaydedildi. 31 yaşındaki ismin ayrıca sözleşmesiz oyuncu havuzunun etkili isimlerinden biri olacağı ve transfer döneminin ciddi bir oyuncusu olacağı ifade ediliyor.

Belhanda Dinamo Kiev'den 2017 yılında 8 milyon euro + 2 milyon euro bonus bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Galatasaray'da 131 maça çıkan Younes Belhanda, 22 gol 26 asist, 30 sarı ve 4 kırmızı kart istatistiklerini tutturmuştu.



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