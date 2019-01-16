Belhanda'nın yerine joker; Emre Akbaba

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'nın alternatifi bulundu; Emre Akbaba! Tedavi süreci devam eden Emre Akbaba, en iyi ihtimalle şubat ayı sonunda takıma katılacak. Onun yokluğunda orta alandaki boşluğu Younes Belhanda doldurmuştu. Emre'nin sakatlığı sürdüğü için yönetim, Belhanda'nın gidişine izin vermedi. Ancak Emre Akbaba'ya güvenen yönetim, Berlhanda için gelen teklifi değerlendirme kararı aldı. Galatasaray, Şubat sonuna kadar Belhanda olmadan yola devam edebileceği yönünde karar vardı.Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Formamı ve taraftarları çok özledim. Galatasaray'a borcum var. Bunu bir an önce ödemek istiyorum" demişti.Sağlık heyeti ise tamamen Emre Akbaba'ya konsantre olmuş durumda. Galatasaray'da onun haricinde uzun süreli sıkıntısı bulunan bir oyuncu yok.Teknik Direktör Fatih Terim de her gün doktorlarla Emre'nin durumunu görüşüyor.