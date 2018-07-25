  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Ali Koç'tan taraftara dev çağrı! Rakamı açıkladı...
  •  
    Ve G.Saray'dan sonra resmi imzayı da attı...
  •  
    Ryan Babel olmayınca Terim'in gözdesini aldı!

Belhanda'nın fiyatı 12 milyon euro!

Galatasaray, Faslı oyuncu Younes Belhanda için taban fiyatını belirledi, teklifleri bekliyor.

Kaynak: Vatan
Belhanda'nın fiyatı 12 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 05:38
Alman ekibi Borussia Dortmund'un, Younes Belhanda için devreye girdiği iddiaları sonrasında Galatasaray da Faslı oyuncu için isteyeceği rakamı belirledi.

Geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'den 8 milyon euro artı toplamda da 2 milyon euroluk bonuslar karşılığında transfer edilen Belhanda için Aslan da 12 milyon euro bonservis isteyecek.

Geçtiğimiz sezon G.Saray forması ile 30 lig maçına çıkan ve 3 gol, 10 asist ile oynayan deneyimli oyuncu için Dortmund'un hocası Lucian Favre, Alman basınına göre bir hayli ısrarcı.

İsviçreli teknik adam, Nice'te birlikte çalıştığı Belhanda'yı Dortmund'da da kadrosunda isterken G.Saray da 12 milyon euroyu taban fiyat olarak belirlemiş durumda.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için