Belhanda'nın fiyatı 12 milyon euro!

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Alman ekibi Borussia Dortmund'un,için devreye girdiği iddiaları sonrasındada Faslı oyuncu için isteyeceği rakamı belirledi.Geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'den 8 milyon euro artı toplamda da 2 milyon euroluk bonuslar karşılığında transfer edilen Belhanda için Aslan da 12 milyon euro bonservis isteyecek.Geçtiğimiz sezon G.Saray forması ile 30 lig maçına çıkan ve 3 gol, 10 asist ile oynayan deneyimli oyuncu için Dortmund'un hocası Lucian Favre, Alman basınına göre bir hayli ısrarcı.İsviçreli teknik adam, Nice'te birlikte çalıştığı Belhanda'yı Dortmund'da da kadrosunda isterken G.Saray da 12 milyon euroyu taban fiyat olarak belirlemiş durumda.