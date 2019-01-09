Belhanda'nın çıldırdığı o anlar...

Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda, sinirli hareketleri ile Eskişehir maçına damga vurdu.Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Faslı futbolcu, Eskişehir'in attığı ikinci gol öncesi kendisine faul yapıldığı iddiasıyla uzun süre hakeme itiraz etti. Akabinde ayağına darbe aldığı için tedbir amaçlı kenara alınan Belhanda, eldivenlerini fırlattı ve takımı beklemeden tek başına otele döndü.Belhanda'nın kırmızı kart gördüğü Trabzon maçı sonrası kesilen 200 bin Euro cezaya kızgın olduğu için agresif olduğu iddialar arasında yer alıyor