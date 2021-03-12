Belhanda'dan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Belhanda'dan veda mesajı geldi.

Haber; Sporx.com
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Belhanda'dan Galatasaray'a veda mesajı
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12 Mart 2021 22:37
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Instagram'dan veda mesajı paylaştı. (Belhanda'nın Florya'da veda sözleri, TIKLAYIN)

Florya'dan fotoğraf paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." dedi.


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