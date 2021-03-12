Belhanda'dan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Instagram'dan veda mesajı paylaştı. (Belhanda'nın Florya'da veda sözleri, TIKLAYIN)
Florya'dan fotoğraf paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." dedi.
Florya'dan fotoğraf paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." dedi.