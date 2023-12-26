Belhanda'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen Younes Belhanda'nın Adana Demirspor kariyeri sona eriyor. Başkan Murat Sancak ile yaşadığı anlaşmazlığı ardından sözleşmesinin feshedilmesine kesin gözüyle bakılan Faslı orta sahanın yeni adresi de belli oluyor.



Galatasaray - Adana Demirspor maçında takım fotoğrafı çekilirken Belhanda'nın sarı kırmızılı tribünlere gidip üçlü çektirmesi eleştiri konusu olmuştu...



Galatasaray'da oynadığı dönemde 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncunun, Adana Demirspor'daki kariyeri sona ermek üzere...



TRABZONSPOR İLE ADI ANILDI AMA...



Devre arasında yeni takımına imza atması beklenen Younes Belhanda için ilk olarak Trabzonspor ismi geçmişti. Adana Demirspor ile ipleri kopma noktasına gelen Belhanda ile adı ilk anılan kulüp, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor oldu.



Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği söylenen Faslı oyuncu, devre arası transfer döneminde tercihini yapacak.



SÜPER LİG'DEN YENİ TALİP



Adana Demirspor'un ligde son oynadığı Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Belhanda'ya Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.



İddiaya göre; 33 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekiplerinden Pendikspor'un gündemine girdi. Yaşanan gelişmeleri takip eden Pendikspor'un ayrılığın resmileşmesi halinde Belhanda'nın kapısını çalacağı öğrenildi.



Bu sezon 6'sı Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere 20 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Belhanda, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 30 karşılaşmada 12 kez ağları havalandırmış, 7 de gol pası vermişti.





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