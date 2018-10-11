Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında oynanan maçlarda hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan futbolcu Younes Belhanda oldu…Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan Faslı yıldız, 5 karşılaşmada forma giymesine rağmen rakip yarı sahada 29 kez hücum pası yaparak bu alanda zirvede yer aldı. Belhanda'yı 20'şer pasla Ndiaye ve Visca takip etti.Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ise bu isimlerin yanına yaklaşan bir oyuncu olmadı.