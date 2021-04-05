Belhanda ve Muslera tartışması; Stratejik hata

Galatasaray Yönetimi'nin son dönemde aldığı iki önemli karar, sarı-kırmızılılarda dengeleri değiştirdi. Belhanda yönetimi eleştirdiği için, doğrudan gönderilirken, bir yıl daha anlaşması olan Muslera ile yapılan 3 yıllık yeni sözleşme, sezon sonunda mukavelesi biten oyuncuların da performansını düşürdü.Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi ile beraber orta sahada rotasyon daralırken, teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki endişesi de haklı çıktı.Tecrübeli teknik adam, oyuncu ile yolların ayrılmasından ziyade, para cezası ve bir süre kadro dışı kalmasını doğru buluyordu. Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in kararı doğrultusunda futbolcunun bileti kesildi.Diğer sorgulanan konu da Muslera'nın sözleşmesinin apar topar uzatılması oldu. Belhanda ile yolların ayrılmasından hemen sonra bu adımı atarak takıma mesaj vermeyi planlayan yönetimin bu planı tutmadı. Muslera'nın performansı da bu imza sonrası geriye gitti. Uruguaylı eldiven o maçtan sonra çıktığı iki maçta kalesinde 7 gol gördü.Bir yıl daha mukavelesi bulunan Muslara ile sözleşme imzalanmasına karşın, sezon sonunda serbest kalacak olan 10'a yakın futbolcunun durumundaki belirsizlik performanslara olumsuz yansıdı.