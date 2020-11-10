Belhanda ve Feghouli'nin geri dönüşü

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki toplantı meyvelerini verdi, Cim-bom'un yıldız isimleri Sivas'ta gerçek gücünü gösterdi

Haber; Milliyet
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Belhanda ve Feghouli'nin geri dönüşü
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10 Kasım 2020 08:22
Sivasspor'u deplasmanda yenerek milli araya moralli giren Galatasaray'da yaşanan 'barış' havası takıma yansıdı.

Cim-Bom, Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında 26 Ekim'de gerçekleşen kritik zirvenin ardından çıktığı iki maçı kazandı. Bu zirvede Terim, özellikle indirime yanaşmayan Belhanda ve Feghouli'nin artık hedef gösterilmemesini istemiş ve ikisine de ihtiyacı olduğunu belirtmişti. İşte bu destek, duygusal bir yapıya sahip olan iki futbolcuyu kendine getirdi.

Herkes eleştirirken Terim tarafından korunan, kollanan iki oyuncunun motivasyonu bu hareketten olumlu etkilendi. Feghouli, kötü oynanan Ankaragücü maçında sonradan oyuna girip etkili bir görüntü sergilemişti. Terim antrenmanlarda da istekli gözüken futbolcusuna on birde şans vererek ödüllendirdi. Cezayirli futbolcu iki haftada böylece kendine geldi.



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