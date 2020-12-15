Belhanda ve Emre Akbaba arasında frikik gerginliği

Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği maçında Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikiği kullanma gerginliği yaşandı.

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Belhanda ve Emre Akbaba arasında frikik gerginliği
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15 Aralık 2020 22:38
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanı 69. dakikasında ceza alanı yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Younes Belhanda ve Emre Akbaba topun başına geldi. Emre Akbaba topu düzeltirken, Belhanda araya girerek meşin yuvarlağı elinden aldı. Emre Akbaba tepki gösterse de, Belhanda topu vermeye yanaşmadı ve o noktaya gelen Etebo, iki oyuncuya sarılarak gerginlik yaşanmasını engelledi.

Frikiği kullanan Younes Belhanda, topu üstten auta gönderdi.



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