Belhanda transfer için acele etmiyor

Galatasaray'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Younes Belhanda, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor

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Belhanda transfer için acele etmiyor
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07 Nisan 2021 09:25
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda'nın ücreti, Galatasaray tarafından ödenmeye devam ediyor.

İspanya ve Fransa'dan transfer teklifleri alan Faslı yıldız, son karar için acele etmiyor. Menajeri ile teklifleri değerlendiren Belhanda, transferi için yaz dönemine kadar beklemeyi planlıyor.

Younes Belhanda'ya son olarak Yunan temsilcisi Olympiakos talip olmuştu.

Sarı kırmızılılarda 131 maça çıkan Younes Belhanda, 22 gol atarken, 26 asistlik performans sergiledi



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