Belhanda: 'Terim ile aram çok iyi'

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, beIN SPORTS Fransa'ya konuk oldu...



Sarı kırmızılı takıma, teknik direktör Fatih Terim'e, takım arkadaşı Falcao'ya dair açıklamalarda bulunan Belhanda, performans olarak kendisini çok iyi hissettiğini söyledi...



"TERİM İLE ARAM ÇOK İYİ"



Sezonun ilk galibiyetini değerlendiren Belhanda "Her şey yolunda, ilk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık." derken, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili de "Onunla her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



"STADIN BOŞ OLMASI ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR"



Belhanda, geçen sezon beklentilerin altında kaldıklarını söylerken "Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık." dedi. Faslı oyuncu, boş tribünler oynamanın zorluğuna da dikkat çekerken "Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz" diye konuştu.



"FALCAO İLE OYNAMAK BİR ZEVK"



Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun 2 golle sezona başlamasını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu "İlk geldiği zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk" dedi.



"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"



Younes Belhanda, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtirken "Haftasonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için uzun zamandır çalışmalarımı sürdürüyordum. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.