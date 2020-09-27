Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 berabere biten maçı değerlendirdi.



Yoğun fikstürün altını çizen Belhanda: "3 gün önce son maçımızı oynadık, biraz da yorgun bir şekilde geldik. Onlar böyle bir şey yapmadı, o avantajla sahaya çıktılar" dedi.



Transfer sorularıyla alakalı Belhanda: "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra neler olur bilmiyorum" şeklinde konuştu



