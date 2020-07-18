Belhanda, İstanbul'dan ev aldı

30 yaşındaki Younes Belhanda'nın İstanbul'da lüks bir villa satın aldığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Belhanda, İstanbul'dan ev aldı
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18 Temmuz 2020 11:01
Cimbom gelecek sezon pahalı yıldızlarını elinden çıkarmak istiyor.

Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ile birlikte Younes Belhanda'nın da adı ayrılacaklar arasında anılıyordu. Ancak Faslı yıldızın, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi. Öyle ki 30 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da lüks bir villa satın aldığı öğrenildi.

Belhanda, daha önce de sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tamamlamak istediğini söylemişti. Cimbom ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.



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