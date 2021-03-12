Belhanda, İstanbul'dan ayrılmıyor; Rota Başakşehir

Geçen yıl Türkiye'den ev alan Belhanda, İstanbul'u çok seviyor. Aykut Kocaman'ın çok istediği Faslı oyuncu Başakşehir'e gidebilir

Haber; Sabah
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Belhanda, İstanbul'dan ayrılmıyor; Rota Başakşehir
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12 Mart 2021 09:10
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
Galatasaray, 335 bin Euro para cezası verdiği Belhanda'nın sözleşmesini 4 maddeye dayandırarak haklı olarak tek taraflı feshetti. 

Taraftarla yaşadığı kavgalar, yönetimle arasındaki sahte imza polemiği ve son zemin vukuatı Belhanda'nın sonu oldu. Geçen yıl İstanbul'dan ev satın alan, parkelerini bile uzun süre yaşayacağını düşünerek değiştiren Faslı 10 numara, transferde önceliğini Başakşehir'e verdi. 

Belhanda'nın menajeri William D'Avila ara transferde Yeni Malatya'dan Youssouf Ndayishimiye'yi Başakşehir'e getirdi ve iyi ilişkiler kurdu. Alex'i F.Bahçe'den gönderdiği dönemden beri Belhanda'yı beğenen Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da bu transfere olumlu yaklaşacağı ifade ediliyor. Yıldız oyuncunun maaş beklentisi ise yıllık 1.5 milyon Euro.


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