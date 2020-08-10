Belhanda, İstanbul'da malikane aldı

Galatasaray'da gönderilecek listesinin başında yer alan Belhanda bir yere gitmiyor.Sarı-kırmızılı yönetim UEFA'nın FFP anlaşmasına göre sattığı kadar transfer harcaması yaparken bir yandan da takımın yıllık maliyetini aşağıya çekmek için yoğun mesai harcıyor.Belhanda da satış listesinin başında yer alıyordu. Cimbom bu oyuncudan elde edeceği bonservis bedeliyle transferde rahat bir nefes almayı hedefliyordu.Ancak kendine gelen teklifleri reddeden Belhanda'nın geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece civarındaki lüks bir siteden dokuz odalı, iki salonlu, 3.000 metrekare bahçeli malikâne aldığı öğrenildi. Belhanda'nın bu ev ve tadilatına ise 3 milyon avro civarında para harcadığı ifade edildi.Ailesiyle beraber burada mutlu olan Belhanda kendisine gelen teklifleri ise kabul etmiyor. Bir senelik daha sözleşmesi bulunan Younès, menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılı yönetime haber yollayarak ''Gitmemi istiyorsanız, bonservisimi vermeniz lazım. Diğer türlü gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim'' diyor. Eğer Belhanda bu şekilde serbest kalırsa Arap ligine gideceği ve bonservisi elinde olduğu için sözleşme imzalamak için alacağı imza parası ile İstanbul'daki evinin parasını çıkarmayı planlıyor. Galatasaray bonuslar hariç 8 milyon avro bonservis ödeyerek 2017'de aldığı Belhanda ayrılırsa toplam maliyeti yaklaşık 20 milyon avroyu bulacak.