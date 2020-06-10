Belhanda için transfer açıklaması

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

BELHANDA'NIN SÖZLERİ

Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulundu.D'Avila, "" dedi.Öte yandan transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "" diye konuştu.