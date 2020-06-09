3 buçuk milyon Euro'ya yaklaşan yıllık ücretine rağmen '10 numara'nın hakkını bir türlü veremeyen Younes Belhanda için kapı nihayet açıldı.Teknik direktörlüğünü Razvan Lucescu'nun yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açacağı iddia edildi. Fas basınındaki haberlere göre Al Hilal; kontratı Haziran 2021'de bitecek bu oyuncu için ilk planda Cimbom'a 8 milyon Euro önerecek.İddialara göre Belhanda, Türkiye'de kazandığı paranın üzerinde bir rakam önerilirse ayrılmayı kabul edecek.Faslı yıldızın bu yılki istatistikleri iç açıcı değil: 15 maçta 3 gol – 1 asist.