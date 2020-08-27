Belhanda için Galatasaray'a 2,5 milyon euroluk teklif

Galatasaray'da 2 senedir takımdan ayrılması için görüşmeler yapılan Younes Belhanda'ya yeni bir talip çıktı.



A Spor'un haberine göre Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Faslı oyuncunun transferi için sarı-kırmızılı takımla temasa geçti. Gremio'nun 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve Galatasaray'ın da bu teklifi kabul ettiği belirtildi.



30 yaşındaki oyuncunun Brezilya'ya gitmeyi kabul etmesi durumunda ayrılığın gerçekleşeceği de ifade edildi.



1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve garanti 3 milyon 350 bin euro ücret alan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



