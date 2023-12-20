Belhanda için ayrılık iddiası ve cevap!

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'dan ayrılacağı gündeme gelen Younes Belhanda, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.



Başkan Murat Sancak yönetimindeki Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Badou Ndiaye ile yollarını ayırma kararı aldı.



Adana Demirspor'un karşılıklı anlaşma sonrasında kısa bir süre içerisinde ayrılık açıklaması yapacağı gündeme düşerken, Faslı futbolcu Belhanda'dan paylaşım geldi.



33 yaşındaki Younes Belhanda, sosyal medya hesabından kum saati paylaşarak, kısa sürede gelişmeler olacağının sinyalini verdi.



Süper Lig'de bu sezon 14 maça ilk 11'de başlayan Belhanda, 3 gollük katkı yaptı.



Badou Ndiaye ise bu sezon 11 maçta ssüre buldu.





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