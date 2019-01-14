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Belhanda için anlaşma sağlandı! 9 milyon euro

Galatasaray, Al Ittihad ile Belhanda'nın transferi konusunda 9 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Belhanda için anlaşma sağlandı! 9 milyon euro
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14 Ocak 2019 00:10
Uzun zamandır ismi Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılan Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda için flaş bir iddia geldi.

Suudi Arabistan'ın AImodrj gazetesinin haberine göre Al-Ittihad, Dubai'ye gitmesi planlanan Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı. Futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.

9 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bip Spor'un haberine göre de Galatasaray, Al Ittihad Kulübü ile Belhanda'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Al Ittihad Belhanda için Galatasaray'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. 

Al Ittihad KUlübü, Belhanda ile de pazarlıklarını sürdürüyor. Belhanda'ya yıllık 4,5 milyon euro önerilirken, Faslı yıldız 6 milyon euro istiyor.



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