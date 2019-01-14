Belhanda için anlaşma sağlandı! 9 milyon euro

9 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Uzun zamandır ismi Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılan'ın Faslı 10 numarasıiçin flaş bir iddia geldi.Suudi Arabistan'ın AImodrj gazetesinin haberine göre Al-Ittihad, Dubai'ye gitmesi planlanan Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı. Futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.Bip Spor'un haberine göre de Galatasaray, Al Ittihad Kulübü ile Belhanda'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Al Ittihad Belhanda için Galatasaray'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.Al Ittihad KUlübü, Belhanda ile de pazarlıklarını sürdürüyor. Belhanda'ya yıllık 4,5 milyon euro önerilirken, Faslı yıldız 6 milyon euro istiyor.