"Belhanda için 3 takım devrede"

Galatasaray'da takımdan gönderilmesi gündemde olan Younes Balhanda ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Faslı 10 numaranın 3 farklı ülkeden talibi var.

Haber; Sabah
'Belhanda için 3 takım devrede'
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12 Eylül 2020 11:21
Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda'ya 3 farklı ülkeden talip var. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri William D'avila, Radyospor'a bu görüşmelerle ilgili şöyle konuştu: "Belhanda için 3 kulüple görüşme halindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Budesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum" dedi.




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