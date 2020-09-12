'Belhanda için 3 takım devrede'

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda'ya 3 farklı ülkeden talip var. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri William D'avila, Radyospor'a bu görüşmelerle ilgili şöyle konuştu: "Belhanda için 3 kulüple görüşme halindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Budesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum" dedi.





