Galatasaray'da Younes Belhanda Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile transfer görüşmesi yaparken sarı kırmızılılar da oyuncunun alternatiflerini araştırmaya başladı.Belhanda bu teklifi kabul ederse Galatasaray, Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Renato Augusto için düğmeye basacak. Belhanda'nın alternatiflerinden biri de okomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes olarak dikkat çekiyor. Terim'in Fernandes için de olumlu rapor verdiği ortaya çıktıGalatasaray'da orta saha transferi şu an olmasa da sezon sonunda birinci öncelik haline gelecek. Ndiaye sezon sonunda Stoke'a dönecek ve Selçuk İnan'ın da sözleşmesi sona eriyor. Yani 8 numara transferi G.Saray için hayati önemde olacak. Fatih Terim'in de bu gelişme sonrasında Renato Augusto konusunda scout ekibinin oyuncunun son durumunu araştırmasını istediği ve detaylı bir rapor talep ettiği öğrenildi.Orta sahanın merkezinde forma giyebilen Reanato Augusto, Çin ekibinde 33 maçta 10 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Augusto, Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı formasını giymişti.