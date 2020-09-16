Abdurrahim Albayrak'ın "İyi oynayanlar da satılır" diyerek mesaj gönderdiği Belhanda Fransız ya da Arap takımlarından gelen tekliflere 'evet' derse, sarı-kırmızılılar Doumbia'yı alacak



Galatasaray Stoke City'den kiraladığı Etebo hamlesi sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak için bütün şartlarını zorluyor. Sarı-kırmızılılar takımda kalıcı, katkı verdikten sonra değeri de artacak bir yatırım oyuncusu olarak gördüğü İdrissa Doumbia'yı radarına aldı. Cimbom maddi imkânları sınırlı olduğu için Doumbia'yı mecburi satın alma opsiyonu ile kiralamak için çaba gösteriyor.



Sporting oyuncuyu satmak istiyor



Ancak Sporting Lizbon ekibi bu teklife sıcak bakmıyor. Portekiz ekibinin niyeti oyuncuyu ancak bonservisi ile birlikte satmak yönünde. Gelinen bu noktada Galatasaray, Lizbon'dan ek süre talep etti. Bu sırada sezona iyi bir giriş yapan Belhanda'yı elden çıkarmak için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeri ile birlikte Faslı yıldızı gitmeye ikna etmeye çalışıyor.



Birini seç Belhanda



Şayet bu hafta Belhanda ikna olur ve kendisine Nice'in yanı sıra Arap takımlarından gelen tekliflerden birini kabul ederse Doumbia konusu çözüme ulaşabilecek. Portekiz takımının oyuncusu için yaklaşık 7 milyon bonservis bedeline 'tamam' demeye hazır olduğu öğrenilirken, bu bedel üzerinden pazarlıklar yeniden başlayacak.



