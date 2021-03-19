Belhanda, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etti.

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Belhanda, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
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19 Mart 2021 09:29
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda, tazminat peşine düştü. Faslı oyuncunun, menajeri D'Avila'dan bağımsız olarak görüştüğü FIFPro'nun kendisine Fransız bir avukat tayin ettiği ve Türkiye'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi.

Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi.

SİVAS SON OLDU
Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti..



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