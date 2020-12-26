Belhanda: "Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum"

Galatasaray'ın Faslı futboolcusu Belhanda, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Belhanda: 'Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum'
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26 Aralık 2020 21:33
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmeyi çok istediğini dile getirdi.

Trabzonspor deplasmanın zor bir deplasman olduğunu dile getiren Belhanda, "Açıkçası burası oynaması zor bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da kalmayı çok istediğini vurgulayan Belhanda, "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil" dedi.



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