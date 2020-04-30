Belhanda: 'Galatasaray'da kalmak istiyorum'

Galatasaray'ın sezon sonunda elden çıkartmayı planladığı Younes Belhanda, kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istediğini açıkladı.Galatasaray'da kendisini çok iyi hissettiğini ve uzun bir süre daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediğinin altını çizen Belhanda, "Galatasaray'da kendimi çok çok iyi hissediyorum. Galatasaray'ı, taraftarın yarattığı atmosferi, Türkiye'yi, İstanbul'u çok seviyorum ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.Galatasaray'dan 3.3 milyon euro sabit maaş alan Belhanda'nın %30 oranında maaş indirimi yapmasını isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcudan gelecek olan cevabı bekliyor.