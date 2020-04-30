Belhanda: "Galatasaray'da kalmak istiyorum"

Galatasaray'dan yıllık 3.3 milyon euro alan Belhanda, kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Belhanda: 'Galatasaray'da kalmak istiyorum'
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
30 Nisan 2020 10:51
Galatasaray'ın sezon sonunda elden çıkartmayı planladığı Younes Belhanda, kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istediğini açıkladı.

Galatasaray'da kendisini çok iyi hissettiğini ve uzun bir süre daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediğinin altını çizen Belhanda, "Galatasaray'da kendimi çok çok iyi hissediyorum. Galatasaray'ı, taraftarın yarattığı atmosferi, Türkiye'yi, İstanbul'u çok seviyorum ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

Galatasaray'dan 3.3 milyon euro sabit maaş alan Belhanda'nın %30 oranında maaş indirimi yapmasını isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcudan gelecek olan cevabı bekliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için