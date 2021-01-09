Belhanda, Galatasaray'da ilk hat-trick'ini yaptı

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda attığı 3 golle ilk kez hat-trick yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Belhanda, Galatasaray'da ilk hat-trick'ini yaptı
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09 Ocak 2021 20:03
Galatasaray'ın oyuncusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği maçının ilk yarısında 3 gol atarak yıldızlaştı.

Bu 3 golle birlikte Faslı oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'daki ilk hat-trick sevincini yaşadı.

YILLAR SONRA İLK KEZ

Belhanda'nın bir önceki hat-tirck'i 2013 yılında Dinamo Kiev forması giydiği dönemde geldi. 10 numara oyuncusu, 6 Ekim 2013'te oynanan ve 9-1 sona eren Metallurg maçında hat-trick yapmıştı.



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