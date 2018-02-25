Belhanda, Galatasaray'da 1 maç daha oynarsa 250 bin euro

Galatasaray'da 25 kez forma giymesi halinde kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin euro bonus bedeli ödenmesi şartı bulunan Belhanda toplam 24 maç oynadı. Akhisar maçında oynarsa Galatasaray'ın kasasından 250 bin euro çıkacak.Sezon başında 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında Dinamo Kiev'den transfer edilen Younes Belhanda, eski takımına kazandırıyor. Belhanda'nın kontratındaki bonus maddesi hafta içinde Akhisar ile oynanacak kupa maçı ile birlikte devreye girecek.G.Saray'da 25 kez forma giymesi halinde kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin euro bonus bedeli ödenmesi şartı bulunan Belhanda toplam 24 maç oynadı.