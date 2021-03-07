Belhanda: "Florya'nın zemini TT Stadı'ndan daha iyi"

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Belhanda: 'Florya'nın zemini TT Stadı'ndan daha iyi'
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07 Mart 2021 21:23
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Saha koşulları hakkında konuşan Younes Belhanda: "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca. Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor" dedi.

Florya'nın bile TT Stadı'nın zemininden daha iyi olduğunu ifade eden Belhanda, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde konuştu.



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