Belhanda'dan sezonun en erken golü

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Antalyaspor deplasmanında 47. saniyede sezonun en erken golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Belhanda'dan sezonun en erken golü
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17 Eylül 2022 20:14
Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, sezonun en erken golüne imza attı.

Faslı yıldız, takımının ligin 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor deplasmanında henüz 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.

Belhanda'dan önce, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.

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