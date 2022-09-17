Belhanda'dan sezonun en erken golü

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, sezonun en erken golüne imza attı.
Faslı yıldız, takımının ligin 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor deplasmanında henüz 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.
Belhanda'dan önce, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.
Faslı yıldız, takımının ligin 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor deplasmanında henüz 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.
Belhanda'dan önce, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.
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