Belhanda'dan Fenerbahçe tribünlerine '4' işareti!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta Younes Belhanda'nın tribünlere yaptığı işaret sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü.



Mücadelenin 59. dakikasında korner kullanmak için köşeye gelen eski Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçe tribünlerine eliyle '4' işareti yaptı. Bu hareketin ardından tribünlerden büyük tepki geldi. Sosyal medyada da Younes Belhanda'nın bu işareti gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.



Öte yandan Fenerbahçe kalesine penaltıdan golünü atan Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta gol atmayı başardı.





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