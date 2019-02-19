Son haftalarda ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan Younes Belhanda, Benfica ile oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı.Tecrübeli oyuncu, "İlk maçta basit hatalar yaptık ve kaybettik. İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Skor olarak avantajlı gözükebilirler ama onları eleyip döneceğiz" diye konuştu.Belhanda, Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla çıktığı son 3 karşılaşmada takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.