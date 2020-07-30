Belhanda ayrılığı kabul etti

Galatasaray taraftarının akıbetini büyük merakla beklediği Younes Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Faslı yıldızın, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılmayı kabul ettiği, bununla alakalı olarak menajeri aracılığıyla yönetime bir mesaj gönderdiği öğrenildi.



Tecrübeli futbolcunun transfer işlerini yürüten William D'Avila, bir süredir Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle temas halindeydi. Eğer Galatasaray cephesi bonservis konusunda beklediği teklifi alırsa, bu transferin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis beklentisi 8 - 10 milyon Euro civarında.



Sarı kırmızılılar ise Belhanda'nın bonservisine toplam 10 milyon euro ödedi. Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı



