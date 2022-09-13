Belhanda attı, hakem 'Gol yok' dedi!

TOROĞLU: "HAKEMİ İPTEN ALDI"

"MAÇIN KADERİYLE NASIL OYNARSIN?"

HAKEM YORUMCULARININ GÖRÜŞLERİ

Trabzonspor'un Adana Demirspor'a mağlup olduğu maçta ilginç bir an yaşandı.Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunda Belhanda, yanındaki arkadaşı Bjarnasson'a bıraktı. O da topu tekrar Belhanda'nın önüne attı. Belhanda ceza sahası yakınlarına kadar topu çok iyi taşıdı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ama hakem Atilla Karaoğlan, Belhanda'nın topa iki kere dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.Öte yandan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ardından hakem Attila Karaoğlan'ı sert bir dille eleştirdi. Toroğlu,ifadelerini kullandı.Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren Güntekin Onay ise,diye konuştu.Erman Toroğlu: "Gol"Deniz Çoban: "Gol"Lale Orta: "Gol"Bülent Yıldırım: "Gol"