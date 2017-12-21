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Belhanda artık sorumluluk alacak!

Galatasaray'da Tudor'un gidişiyle Younes Belhanda daha fazla sorumluluk almaya hazırlanıyor.

Kaynak: Vatan
Belhanda artık sorumluluk alacak!
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21 Aralık 2017 10:01
Younes Belhanda, Igor Tudor'un gidişiyle birlikte sorumluluk almaya hazırlanıyor.

Wesley Sneijder'in yerine 10 numaralı formayı sırtına geçiren, ancak 2 gol 6 asistlik performansına rağmen göze girmeyi başaramayan Belhanda, Tudor'un gidişiyle birlikte sorumluluk almaya hazırlanıyor.

Gerçek bir 10 numara gibi oynamadığı yönünde eleştirilen 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçında hem hücumda skora katkı yapmak hem de takım savunmasına yardımcı olmak için idmanlarda ekstra çalışmalar yapıyor.

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