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Belhanda, Al Ittihad ile anlaştı iddiası!

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Belhanda, Al Ittihad ile anlaştı iddiası!
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14 Ocak 2019 19:00
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, uzun süredir peşinde olduğu Younes Belhanda transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

BİP Spor'un haberine göre Al Ittihad, Younes Belhanda'ya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücreti kabul ettirdi.

Belhanda ise gelen teklifin ardından ayrılmak istediğini Galatasaray yönetimine iletti. Suudi Arabistan basını, geçtiğimiz günlerde Belhanda'nın Çarşamba günü Al Ittihad ile sağlık kontrolünden geçeceğini iddia etmişti.

İLK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Galatasaray'da net 3.25, bonuslarla ise 4 milyon euroya yakın maaş kazanan Belhanda, Al Ittihad'dan gelen ilk teklifi ''Galatasaray'da kazandığımdan aynı paraysa niye Suudi Arabistan'a gideyim'' diyerek reddetmişti.

GALATASARAY'A 9 MİLYON EURO

Bip Spor'un haberine göre de Galatasaray, Al Ittihad Kulübü ile Belhanda'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Al Ittihad Belhanda için Galatasaray'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, devre arası transfer döneminde daha önceden de Garry Rodrigues'i kadrosuna katmıştı.




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