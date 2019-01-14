Belhanda, Al Ittihad ile anlaştı iddiası!

Bip Spor'un haberine göre de Galatasaray, Al Ittihad Kulübü ile Belhanda'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Al Ittihad Belhanda için Galatasaray'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, devre arası transfer döneminde daha önceden de Garry Rodrigues'i kadrosuna katmıştı.







Suudi Arabistan ekibi, uzun süredir peşinde olduğutransferinde mutlu sona çok yaklaştı.BİP Spor'un haberine göre Al Ittihad, Younes Belhanda'ya yıllıkgaranti ücreti kabul ettirdi.Belhanda ise gelen teklifin ardından ayrılmak istediğini Galatasaray yönetimine iletti. Suudi Arabistan basını, geçtiğimiz günlerde Belhanda'nın Çarşamba günü Al Ittihad ile sağlık kontrolünden geçeceğini iddia etmişti.Galatasaray'da net 3.25, bonuslarla ise 4 milyon euroya yakın maaş kazanan Belhanda, Al Ittihad'dan gelen ilk teklifi ''Galatasaray'da kazandığımdan aynı paraysa niye Suudi Arabistan'a gideyim'' diyerek reddetmişti.