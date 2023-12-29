Belhanda, Adana Demirspor'dan ayrıldı

Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Belhanda, Adana Demirspor'dan ayrıldı
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29 Aralık 2023 10:04
Son güncelleme 29 Aralık 2023 10:12
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

Mavi beyazlı ekip ayrıca Kevin Rodrigues ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. Karşılıklı anlaşma sağlanırsa; yollar ayrılacak.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Her şey için teşekkürler Belhanda,

Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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